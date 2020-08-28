馬祖北竿鄉芹壁村。(圖/五福提供)

馬祖東引燈塔夕照。(圖/五福提供)

今年因受國際疫情影響，愛出國旅遊的民眾上半年密集爆發的轉往國內，離島地區因前往方式往往需要依賴搭船或國內航線，因此營造出一種偽出國感而大受歡迎，使得離島遊榮登今年大熱門，在當地有限的交通與住宿資源下，民眾往往一位難求，9-10月天氣時序漸漸入秋，白日不再高溫炎熱，還避開暑假密集出遊人潮，更是適合前往離島旅遊的好時機，五福旅行社推出馬祖不同行程

馬祖列島就像灑落在海上的一串珍珠，分為南竿、北竿、東引、莒光各有不同特色，閃耀著質僕而且獨特的光芒，不僅有著戰地風光，還有豐富的歷史文化背景，以乾淨純粹的自然美景。若要一次飽覽馬祖之美。

五福旅遊推薦：「馬祖六島全覽6日」，由基隆港搭乘台馬之星或台馬輪出發，由東引開始展開行程，還能前往神秘的馬祖秘境-西莒，而這裡有一個鮮為人知的國際級秘境美景「方塊海」，全世界只有法國有，再來就是馬祖，位於西莒溪坤坵沙灘一帶海面，罕見的方形波浪，是洋流伴隨著潮汐的規律下所自然產生的畫面。

如果是中部地區的民眾想前往，五福旅遊則推薦9／15、9／25台中出發的「馬祖南北竿3日」，由台中清泉崗機場搭乘立榮航空出發，不到一小時航行時間即可抵達。品嘗台灣本島吃不到的特色風味餐： 老酒麵線、魚麵、繼光餅、紅糟料理，專車前往號稱台灣小地中海的芹壁村，保留最完整的閩東建築區近距離欣賞國寶級石頭屋，拍攝異國風氛圍美照外，北海坑道搭乘搖櫓船也是不容錯過的當地旅遊特色。

還有民眾最喜愛的免稅店輕鬆採買與日本價格同步的日貨和各式免稅商品，讓「偽出國」旅遊行程畫下完美句點。

(工商 )