女星瑤瑤（黃喬歆）從少女節目《我愛黑澀會》出道，憑藉傲人身材及天使臉蛋走紅，活潑大方的她目前是各大綜藝節目的寵兒，和姊姊APPLE（黃暐婷）一樣都是美人胚，深受不少粉絲喜愛。

今年5月的時候，瑤瑤才開心宣布遷戶籍，接著公開宣布在台北簽約、貸款買房的好消息，近日則順利開啟裝潢模式，從韓籍男友李振遠（이진원 Andy）也時不時加入幫忙，從裝潢冰箱，手刷油漆到掛上水晶吊燈等裝潢細節都自己來，讓瑤瑤笑稱自己是專業女工師傅。

在 Instagram 查看這則貼文 喬歆💋瑤瑤（@qiaoxinhuang）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 27 日 上午 6:41 張貼

瑤瑤近日PO文：「黃家兩老上來看女兒新家！美美溫馨溫馨的～～一家人集合啦！」照片中，一次集結所有黃家人，包含爸爸、媽媽、姊姊APPLE及弟弟，當然也少不了男友李振遠及可愛的狗兒子Pinpong，她們開心拍下合照，絕美的牆面背景吊上乾燥花，還有文青風格的拼貼的英文字，豪華程度宛如網美咖啡廳。

在 Instagram 查看這則貼文 喬歆💋瑤瑤（@qiaoxinhuang）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 16 日 上午 2:13 張貼

對於終於擁有夢想中的房子，瑤瑤時不時就會曬出美照，採光良好風景美，令人相當稱羨，她也透露會決定買房的主因是為了愛犬，想給牠一個更大的跑跳空間，愛犬心切令人動容。網友們看了直呼：「新居真的好溫馨！每天回到這樣的家裏，心情應該會很好耶」、「弟弟和媽媽長的好像」、「蠻幸福」等。

(中時新聞網)