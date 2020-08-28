酷航宣布將於2020年9月9日（周三）起，正式復飛台北-日本東京成田航線，每週1班，去程TR 882航班12：35起飛，16：55抵達，回程TR883航班，10：00起飛，12：45抵達。

酷航逐步安排復飛計畫，目前台灣出發可直飛新加坡、首爾，自2020年9月9日起，東京直飛航班復飛，酷航乘客的直飛航班選擇增加為「台北-東京每週1班」、「台北-首爾每週1班」以及「台北-新加坡每週2班」。客亦可搭乘酷航經新加坡轉機，後段搭乘新航集團新加坡航空、勝安航空、酷航飛往全球數個目的地，包括澳洲、紐西蘭、東南亞（越南、柬埔寨、印尼、馬來西亞、泰國）、歐洲（丹麥、法國、德國、義大利、西班牙、瑞士、荷蘭、英國、土耳其）等，復飛航點仍在陸續增加中，乘客可於酷航官網取得最新於新加坡轉機資訊。

酷航除了逐步恢復航班航網，為因應新冠肺炎對旅行帶來的改變，酷航認為未來當疫情趨緩，旅客再次展開旅行時，人們到了國外與當地居民之間的互動、交流，勢必有別於以往，例如：旅客可能需要以當地語言詢問「請問哪裡可以買到口罩？」、「請問哪裡可以買到酒精消毒液？」或是必須在特定場合與身旁的人說「請您與我保持社交距離2公尺」等防疫用語。因此，酷航特別邀請酷航空服員，以七種語言為乘客進行防疫用語教學。例如，以日文詢問何處可以買到口罩，乘客如欲了解更多教學，可至酷航官方臉書專頁查看。

(工商 )