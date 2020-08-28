日媒報導在位近8年的日本首相安倍晉三準備在稍後召開的記者會上宣布請辭，結合積極的貨幣與財政激勵措施的「安倍經濟學」恐將倉促畫下句點，受此影響，周五日經225指數午後急挫，終場收跌1.41%，為22,882.65點，尾盤一度暴跌近2%。

稍早前日媒援引執政黨的知情人士報導，這位在位時間最長的日本首相已經決定辭職，以免惡化的健康狀況拖累政府運作。安倍在上任後推出積極的振興經濟方案，並且與央行密切合作，使日本股市重振雄風，日經指數在2018年創下27年新高。

東證一部指數收跌0.68%，為1604.87點，成交值達到2.825兆日圓，創下逾兩周新高。

美國聯準會公布新的政策架構，將容許較高的通膨水準，受美國10年期指標公債殖利率站上3個半月新高（0.789%）影響，資金轉進了金融股與其他跌深的價值型股票。終場，成長型股票指數下挫1.21%，價值型股票指數幾近收平，表現抗跌。

科技股與近來勁揚的個股湧現獲利了結賣壓，索尼與軟銀集團均下跌3.3%，醫療保健服務公司M3下挫5%，半導體設備廠東京威力科創跌3.5%。

創業板Mothers指數大跌4.66%。

(時報資訊)