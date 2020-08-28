政府宣布開放美豬進口 40年養豬戶泣：我們沒有明天

總統蔡英文今日拍板定案，決定開放萊克多巴胺豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口。對此，今日才知道消息的綠委王美惠難過的表示震驚。

在拉美制中的戰略下，府院近日已拍板開放含有瘦肉精的美國豬、牛輸台，為避免爭議爆開難以收拾，今天中午蔡英文總統偕同行政院長蘇貞昌，召集黨籍立委在台北賓館會面，當場宣布這項重大政策。與會綠委指出，會中行政部門提出說帖，盼立委共同為政策辯護。

據悉，開放的標準是以美豬美牛進口根據國際標準，在保證國民健康及維護國內產業前提下開放，確保食安是最高原則，決不會犧牲養豬產業及消費者權益。至於是要洽簽BTA或FTA，官員僅表示，BTA的可行性較高。經貿談判人士則透露，美豬、美牛是台美洽談FTA最大的障礙，只要美豬、美牛不開放進口，美國就不會有意願談判FTA。

對此，也出席該場會議的王美惠接受媒體採訪，難過表示感到震驚，因為民進黨過去在議題上的反對，都會被攤開來檢視，但是時空背景不同，還是希望能以國民的福祉為優先考量。

(中時新聞網)