據日本放送協會（NHK）報導，日相安倍晉三因舊疾復發，在近期一個月內兩次入院檢查後，確定潰瘍性大腸炎復發，決定請辭；而日媒共同社指出，安倍稱為了避免因病無法做出正確判斷而辭職，但他向身邊人士表示，有意不設臨時代理，任職到選出下一任首相為止，以盡責任。

共同社指出，出席自民黨總部召開的幹部會議人士表示，安倍28日在會議上就辭職理由解釋稱因病而無法做出正確判斷。這名人士表示，安倍稱他的潰瘍性大腸炎復發，需要接受一段時間的持續治療，「不能像以前執政時一樣突然辭職給大家添麻煩，所以作出決斷」。

據NHK報導指出，自民黨幹事長二階俊博同日表示，關於自民黨官員的人事任期，將在下個月月底到期，屆時將進行內閣改組。

至於下屆首相人選，根據共同社於本月22日、23日所做的「誰最適合擔任下一任首相」全國民調中，結果顯示，63歲的自民黨前幹事長石破茂以23.3%的民調居首，其次依序是環境大臣小泉進次郎（8.4%）、防衛大臣河野太郎（7.9%）、最大在野黨立憲民主黨黨魁枝野幸男（4.1%）、自民黨政調會長岸田文雄（2.8%）、內閣官房長官菅義偉（2.0%）、外務大臣茂木敏充（0.9%）、前總務大臣野田聖子（0.8%）、經濟再生大臣西村康稔（0.7%）。

另外，雖然副首相兼財務大臣麻生太郎也是媒體眼中的熱門人選，但曾於2008年任過首相的他，不僅有多次失言紀錄，且他任內未能扭轉自民黨的劣勢，於2009年的眾議院選舉中大敗，讓自民黨失去執政，他也辭職以示負責，其首相任期僅一年。

(中時新聞網)