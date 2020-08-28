30歲大陸女星徐冬冬以E罩杯火辣身材，而被受封為「大陸第一美胸」，其實徐冬冬日前才結束一段轟動一時的父女戀情，她與大15歲港星尹子維的戀情僅維持短短9個月就結束，不過近日卻傳出，徐冬冬與尹子維復合，對此，徐冬冬也發文正面回應此事。

徐冬冬和大她15歲的尹子維合作拍戲而擦出愛火，小倆口密戀2個多月後，才對外公開戀情，小倆口還一度傳出論及婚嫁，但這段父女戀僅維持短短9個月，就在去年就結束，但兩人分開後沒有口出惡言，徐冬冬當時還強調尹子維「還是我最好的朋友」，雙方也都彼此祝福。

不過徐冬冬和尹子維近日卻被陸網直擊，兩人一起現身北京機場，也引發外界好奇難道兩人復合了？對此，徐冬冬昨（27日）深夜則在微博表示，沒有復合，她強調，當初分手時就說好了，要當彼此的好朋友。

徐冬冬微博全文。（圖／取材自徐冬冬微博）

至於兩人齊現身北京機場，徐冬冬則發文說：「朋友有时會遇到同一部戲，一起搭飛機，都很正常」，徐冬冬感謝外界關心，並不忘強調：「我們會在各自的世界好好努力，好好生活，感恩。」

(中時新聞網)