賴姓兄弟到苗栗市1間手機行賣手機，弟弟嫌哥哥賣二手機價格太低，不僅飆罵店員還出手砸店，店家將監視器畫面PO網。（店家提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗市中正路1間手機行，27日傍晚發生手機買賣糾紛，1名40多歲的賴姓男子因不滿哥哥來賣手機的價格太低，竟與店家發生口角後砸店洩憤，店家事後將監視器畫面PO上網引起議論，苗栗警分局表示，目前已掌握犯嫌身分，但由於毀損案為告訴乃論，店家若提告警方將依法偵辦。

店家表示，27日傍晚6時許，1名男子衝進店裡與店員發生口角，起因是該男子不滿哥哥先前來賣二手機僅獲得500元，男子稱當初林姓老闆賣手機給他是1300元成交，質疑為何二手價低到只剩500元，男子情緒激動，不僅拍桌、飆髒話，甚至怒砸水杯，最後砸店還摔了一跤。

店家強調，調閱店裡的資料根本沒賣該二手機的型號，證明手機並非店內售出，而買賣交易本就你情我願，店家有店租成本，收低賣高很常見，被因此砸店覺得莫名其妙。

店家提到，其實砸店的男子之前就曾來店裡好幾次想賣手機，但因為拿不出身分證件，行為談吐都有些怪異，店員擔心手機來源不明恐延伸法律問題，拒絕交易多次，而這次換成該男子的哥哥來賣，沒想到竟被砸店。

(中時 )