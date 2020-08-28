槍擊館長的23歲劉嫌，與父母、弟弟住在北市內湖一處公寓，據鄰居表示，劉父從事汽車相關工作，母親是家管，綽號「小胖」的劉嫌曾在超商打工，目前與弟弟皆無業。劉男弟弟在警方搜索完後，僅對外表示「不知道哥哥為什麼變這樣」，隨即關門不願意受訪。

鄰居表示，劉嫌平日看起來相當乖巧，也會向鄰居買東西、打招呼，認為劉嫌就是個小屁孩，不像個狠角色，所以對他犯下槍擊案，大家都很震驚。

(中時 )