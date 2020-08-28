哥哥槍擊館長 劉嫌弟：不知道為什麼變這樣 15:502020/08/28 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 劉嫌與家人住在北市內湖一處公寓。(林郁平攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 槍擊館長的23歲劉嫌，與父母、弟弟住在北市內湖一處公寓，據鄰居表示，劉父從事汽車相關工作，母親是家管，綽號「小胖」的劉嫌曾在超商打工，目前與弟弟皆無業。劉男弟弟在警方搜索完後，僅對外表示「不知道哥哥為什麼變這樣」，隨即關門不願意受訪。 鄰居表示，劉嫌平日看起來相當乖巧，也會向鄰居買東西、打招呼，認為劉嫌就是個小屁孩，不像個狠角色，所以對他犯下槍擊案，大家都很震驚。 館長陳之漢遭伏擊中槍 兇嫌背景曝光！10天前才起衝突 (中時 ) #弟弟 #鄰居 #槍擊 #館長 #警方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 槍擊館長嫌犯請2名律師 陪偵每小時萬元起跳 12:132020/08/28 社會 3槍槍擊館長後父母不願出面 鄰居對他印象：就是小屁孩 14:092020/08/28 社會 不單純！館長遭槍擊 嫌犯無業還可以請2個律師 11:242020/08/28 社會 一定要等律師來！槍擊館長23歲劉男偵訊就是不開口 07:402020/08/28 社會 館長遭槍擊 老對手羅智強說話了 10:152020/08/28 政治 館長中3槍 過來人揭槍擊痛感：非常的熱 14:122020/08/28 搜奇 不滿性騷擾遭肉搜 男子當街槍擊館長 08:042020/08/28 社會 當街槍擊館長23歲劉姓男子 擁3項不良前科及持毒品紀錄 09:362020/08/28 社會 劉男事發前黃湯下肚為壯膽 稱：沒多想就開槍了 12:502020/08/28 社會 館長「一年前遭恐嚇開槍」被迫簽生死狀回嗆：再來我就打 08:002020/08/28 社會 社會熱門新聞 館長凌晨連被開3槍中彈倒地哀嚎 護理師揭「傷到爆炸」內幕 - 社會 新竹情侶活春宮外流 市府前女上男下「騎乘式」搖來搖去 - 社會 館長中槍後開直播「菜農」林佳新PO文回應了 - 社會 見同學女友洗澡下面癢 台大生「上往下」看光還狂拍 - 社會 疑似換裝瓦斯不慎凌晨4點大火 員林知名豆漿店1死2傷 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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