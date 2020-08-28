林萱瑜和曾智希在三立八點台劇《天之驕女》中飾演連體姐妹花，近日劇情因車禍而連體分割，卻誤會被爸爸放棄，而和家人反目成仇，姊妹情虐心引發網友跟著落淚。飾演妹妹的曾智希說，劇中是姊控、現實中是「萱瑜控」，只要林萱瑜輕輕抓住她的手就很有安全感。

一場姐妹分割後、曾智希獨自在病床上的哭戲，原本角色情緒不夠滿，還特別請林萱瑜陪她，為了避開鏡頭，林萱瑜蹲在病床下抓住曾智希的腳，曾智希笑說：「這場戲超荒謬，病床上一個人一直哭，鏡頭拉遠就會看到有一個人躲在床下抓住我的腳，可見我對萱瑜的依賴。」

林萱瑜讚曾智希讓她感受到滿滿的愛，兩人也磨出真感情，林萱瑜喻兩人為「上輩子的姊妹」，身為對方的雙胞胎會給她99分，剩下1分則是因為病床戲需要她給出「愛的小手」抓腳才進入崩潰情緒，也稱2人的分割是「折磨的開始」，雖然身體解脫但心靈卻開始萎縮，透露劇情將「越來越虐心」。

首次演八點檔的曾智希，演技獲好評，劇中角色相當情緒化，她自爆現實中的自己也很情緒化，有次與男友陳志強吵架想把話說清楚，對方卻躲在房間裡不肯開門，讓她爆氣踹門，沒想到才踹一下，房門便被踹破，當下她驚呼：「難道我是神力女超人嗎？」自認私下是愛哭鬼，常在排戲時邊排邊哭，讓導演常不知所措問：「妳在哭什麼啦」，還有次與朋友聚餐完，想到劇情中被爸爸放棄，讓她忍不住在馬路上痛哭。

曾智希說，學生時很愛挑戰學校權威，裙子穿很短、染頭髮、穿過膝襪等，也捨棄考取公務員而加入舞團、進入模特兒公司，走向表演之路。劇中不滿姊姊林萱瑜不顧自己感受跑去談戀愛，現實中曾智希有一個感情很好的親姊姊，回憶起兩人小時候的相處，自己因嘴甜又愛笑較得寵，讓不會撒嬌的姊姊深感失寵，有次姐妹玩到「沒聲音」，媽媽進房查看，驚見姊姊將枕頭蓋在曾智希臉上，還坐在枕頭上，枕頭下的曾智希早已臉色發黑差點喪命，但至今曾智希還是很愛姊姊。

林萱瑜、曾智希在《天之驕女》中飾演連體姐妹花，近期將分割。（三立提供）

(中時 )