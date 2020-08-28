更年期到了，常出現心情煩躁、夜間盜汗、頭暈和失眠等症狀，讓許多人心情不定，九如中醫診所副院長許淳彰醫師提供3招舒緩不適，可以按摩穴位，並運用精油香氛放鬆心情，並多吃補腎的食物。

許淳彰分享，前陣子有位媽媽來看診表示，睡覺期間一直盜汗，且又經常頭暈，總是很疲憊的感覺，因此很擔心該不會是身體出了什麼問題，不過，其實有可能是更年期到了。

許淳彰表示，更年期一般多發生在45至55歲前後，通常約會持續3至5年，但也有部分患者會持續的比較久，甚至超過5年，相當辛苦。女性在更年期，女性荷爾蒙會逐漸減少，導致心情煩躁、夜間盜汗、頭暈、熱潮紅及失眠等症狀。

許淳彰也說，就中醫觀點來看，更年期的症狀多是腎陰虧虛或兼肝氣鬱滯所導致，因此治療上會以滋腎養陰、疏肝理氣為主，並會根據患者不同體質治療，幫助身體找到新的平衡。

許淳彰也分想緩解更年期不適的方法，首先可以按摩疏肝理氣的穴位，也能使用精油香氛放鬆心情，像是柑橘類、木質類和花類的精油都能幫助安定情緒，是不錯的選擇，另外也可以多吃補腎的食物，例如黑芝麻、桑葚及核桃等，並少吃刺激性、辛辣燥熱的食物。

許淳彰表示，更年期就是賀爾蒙搭雲霄飛車，患者常覺得身體狀態和心情起伏不斷，建議在更年期間，可以保持身心放鬆，不要過度擔憂，也可多到戶外踏青，轉移自己的注意力。

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(中時新聞網)