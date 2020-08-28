前總統馬英九近來對台海發生戰爭「首戰即終戰」、民進黨政府的兩岸、國安議題等言論開砲，引發政壇軒然大波。對此，資深媒體人黃創夏今(28日)則是在臉書寫下，9月6日國民黨之命運？「恐怖哦...」。

馬英九近日砲火猛烈，在美國衛生部長阿札爾訪台與共軍數度侵犯我國領空，先說出「首戰即終戰」等語，後來與總統蔡英文近日因兩岸議題隔空開火，馬質疑民進黨政府的兩岸路線把台灣推向戰爭邊緣，蔡英文則反擊，馬是「卑躬屈膝」。

對此，黃創夏在臉書說，「英九之精神自必與我同志、同胞長相左右，矢勤矢勇丶毋怠毋忽！9／6國民黨之命運？恐怖哦...」，他更在貼文最後附上一個驚恐符號。

然而，國民黨在9月6日即將召開第20屆第4次全國黨代表大會，主軸已拍板訂為「護台灣．保民主．拚未來」，中央黨部也將辦公空間標語全部換裝，取代舊有的「革新團結．重返執政」；儘管不強調「重返執政」，卻更具在野黨氣息。為了展現大團結氣勢，國民黨規劃邀歷任黨主席、14執政縣市長與主席江啟臣在全代會同台，一起揭示「護台灣．保民主．拚未來」主軸。

(中時新聞網)