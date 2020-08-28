《商情》供需失衡 亞洲PET低檔整理 15:572020/08/28 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 供需失衡，亞洲PET行情持續低檔整理；受累出口需求遲緩，買氣低迷影響，且廠商庫存水位持高，PET市場行情因供應充足而持續看空，本周亞洲瓶級聚酯切片PET仍持續低檔，報價分別為655美元/噸FOB東北亞和640美元/噸FOB東南亞；國內PET保特瓶用中盤價報每公斤25元左右。 中國市場方面，因華東一家廠商計畫重啟其120萬/年聚酯瓶片產能，預期中國市場供應充裕，令中國國內價、出口價承壓看跌；目前華東聚酯瓶片即期貨報價5150元人民幣/噸。(商品行情網) (時報資訊) #華東 #PET #亞洲 #聚酯瓶 #供需失衡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 績效卓越 元大期站穩亞洲大型期貨商行列 20:422020/08/27 財經 三大環境驅使 賴清德：台灣打造亞洲財富管理中心 22:302020/08/26 政治 《國際金融》散戶有閒錢 大馬股市近收復今年失土 15:402020/08/26 財經 陳朝平》中國龍不隨美國鷹起舞 19:112020/08/26 觀點 台南升格10年 溪北少近3.5萬人 04:102020/08/25 地方新聞 營運績效卓越 元大期站穩亞洲大型期貨商行列 17:372020/08/27 財經 《商情》需求走強 亞洲市場ABS漲近4％ 15:402020/08/27 財經 《外資》瑞信證亞洲科技論壇9月初登場 聚焦5G、雲端、新iPhone 17:052020/08/26 財經 沈榮津：中台灣再來就是能源轉型 打亞洲盃開發綠能 12:582020/08/28 寶島 原物料股基金績效差異大 能源基金敬陪末座 04:102020/08/26 投資理財 財經熱門新聞 華為最後逃生門被堵死 謝金河爆晶片一哥剩2條活路 - 財經 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 聯發科斷貨不怕！華為搶市大砲打小鳥 台IC設計爆剩2年好運 - 財經 外資開降評第一槍 台積電恐爆庫存風險 股價突然斷電 - 即時 2大關鍵數據遠落後台積電 韓媒嘆：三星徹底輸了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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