供需失衡，亞洲PET行情持續低檔整理；受累出口需求遲緩，買氣低迷影響，且廠商庫存水位持高，PET市場行情因供應充足而持續看空，本周亞洲瓶級聚酯切片PET仍持續低檔，報價分別為655美元/噸FOB東北亞和640美元/噸FOB東南亞；國內PET保特瓶用中盤價報每公斤25元左右。

中國市場方面，因華東一家廠商計畫重啟其120萬/年聚酯瓶片產能，預期中國市場供應充裕，令中國國內價、出口價承壓看跌；目前華東聚酯瓶片即期貨報價5150元人民幣/噸。(商品行情網)

(時報資訊)