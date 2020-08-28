工業電腦廠研揚（6579）今（28）日受邀召開法說，總經理林建宏表示，新冠肺炎疫情致使政府及民間投資遞延，雖有防疫相關新商機挹注，但對下半年營運仍較保守看待，預期第三季表現將略遜於第二季，第四季則須視本季接單狀況而定。

研揚受惠遞延訂單出貨、防疫需求帶來新商機，2020年第二季本業獲利顯著回升，配合持有的牧德帳面價值回升、帶動業外顯著由虧轉盈，使歸屬母公司稅後淨利衝上2.31億元，較首季大幅轉盈、年增達2.9倍，改寫歷史第3高，每股盈餘（EPS）2.17元。

不過，累計研揚上半年合併營收30億元、年減4.62％，仍創同期次高。毛利率32.82％、營益率10.78％，低於去年同期32.95％、11.48％。加上業外轉虧，歸屬母公司稅後淨利1.96億元、年減32.1％，為近5年同期低點，每股盈餘1.84元。

觀察研揚上半年各應用市場貢獻，以智慧製造達41％最高、智慧醫療22％居次，智慧零售21％、其他9％、網安及智慧安防5％、智慧城市及交通2％。以地區觀察，以美國達42％最多、歐洲29％居次，亞太及新興市場13％、中國大陸11％、其他5％。

林建宏表示，新冠肺炎疫情致使經濟活動減少、投資意願降低，各國政府資金用於控制疫情、補貼產業，基礎建設投資延遲。民間企業除了少數產業外，大多持觀望態度保守以對，不過，疫情也帶動新冠肺炎檢測、體溫及口罩偵測、工廠及服務機器人等商機。

林建宏指出，上半年智慧製造營收年增達約4成，主因部分半導體客戶投資較多帶動，子公司醫揚負責的智慧醫療則有急單挹注加持，智慧零售則明顯衰退。財務長杜昀真表示，上半年以美元計價營收微減1％，中國大陸雖受疫情影響較大，但營收衰退幅度不高。

展望後市，林建宏表示，由於接單後交貨期為2～3個月，需視前一季接單狀況而定，目前對下半年營運較保守看待，預期第三季可能略遜於第二季，第四季須視本季接單狀況而定。不過，毛利率估可維持31～33％區間。

觀察各應用市場概況，林建宏指出，疫情使智慧零售狀況不佳，今年預期將下滑，智慧零售則反向受惠、可望提升。智慧零售雖然需求較遲緩，但機器人等新應用需求顯現，預期今年應可持平。網安部分因在家工作需求而成長，防護投資進度則略有遲緩。

對於未來營運發展方面，研揚以人工智慧（AI）為核心，發展機器人、新零售、安全及防護、智慧城市等4大垂直市場，除了跟著英特爾、NVIDIA（輝達）等產業巨擘腳步走，也積極投資軟體服務，藉此「硬加軟」增加品附加價值。

林建宏認為，人工智慧應用目前最大的困難，在於較難找到量大市場，致使實際應用不易落地，許多都僅在進行先期實驗階段。不過，已陸續看待許多應用可落地，包括機器人、智慧工廠的產品瑕疵檢測、門禁安防等，預期可望逐步對營運帶來貢獻。

(時報資訊)