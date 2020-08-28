太陽能上游缺料情況有望在9月緩解！Energytrend指出，目前新疆地區矽料企業逐步續恢復生產，供應已逐漸恢復，讓短缺現象可以逐漸緩解，同時下游企業對於矽料的連續劇烈漲幅的接受度漸趨降低，種種成因才讓矽料市場的價格漲幅開始在上漲走勢中逐漸收窄。

也有新疆矽料廠指出，由於物流方面交通管制，貨運時效性與正常時期相比受到影響，運輸成本有一定上升，但矽料供應已逐漸順暢，9月缺料情況有望進一步緩解。

本周電池片價格小幅震盪，特別是單晶的部分。上游矽晶圓不斷漲價，下游模組價格漲不起來，因此讓電池片環節承壓情況最為嚴重。單晶電池片方面，目前G1單晶電池片G1與M6單晶矽晶圓價格已持平，均價達到0.930元/W。

鄰近月末，廠商已經開始洽談9月訂單，部分模組廠回饋對於電池片的採購價格明顯低於報價，壓價情況在2、3線廠尤為嚴重，反倒是多晶電池片隨著模組成本的抬升，市場上開始轉而青睞多晶電池片，因此讓多晶電池片需求有穩定的支撐。

本周模組價格大致維持穩定。整體產業鏈連續幾周價格不斷抬升，卻無法傳遞到下游模組端，其主要原因是下游終端市場的專案採購商不願意買單，寧可讓專案暫停且延後並網，也不願意用較高的價格來採購模組。

而部分模組廠為了維持與系統商的友好關係，寧可減產也不願意就地起價，市場持續拉鋸使得325W/385W模組整體價格保持1.53-1.65元/W，均價橫盤在1.56元/W。

(時報資訊)