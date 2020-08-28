邁入第3年的聯發科(2454)「智在家鄉」數位社會創新競賽，雖然今年面臨疫情衝擊，來自台灣各地的參與熱度不減反增，總共收到418個團隊作品，參賽件數創下新高，組隊人數超過1700位，涵蓋台灣184個鄉鎮，包括外島金門、馬祖都有團隊參賽。

經過初選與評審團縝密討論，公布入圍決賽的20組團隊，各隊除獲得入圍獎金外，並將開展培訓與導師陪伴計畫，由聯發科高階主管投入專業導師的行列，於年底角逐首獎100萬元的殊榮。

聯發科董事長蔡明介表示，新冠肺炎疫情如同對社會的壓力測試，不尋常的考驗，更能夠看到創新的價值。對於本屆參賽作品件數創新高，這是「民間無所不在的創新力量」的累積，來自於台灣社會平日深厚的科技素養；同時由於疫情控制相對穩定，也有利於參賽團隊順利完成作品。

蔡明介說:「智在家鄉賽事的初衷，就是希望經營一個創新交流的平台，鼓勵跨領域的合作，善用科技的力量解決社會問題，今年各地的迴響更為熱烈，感謝所有參賽團隊對這個理念的支持。」

本屆參賽議題面向廣泛，包括農業、文化保存、長照、環境、社區營造等，也包括多件防疫相關作品，入圍決賽的20組團隊將可獲得獎金5萬以及最高5萬的研發補助款，並將參與設計思維工作坊的培訓與導師陪伴，由聯發科高階主管親自與團隊協力進行原提案的優化，讓各計劃落地實踐性更強、解決問題點更精確。第三屆「智在家鄉」競賽預計年底進入最後的決賽，爭取首獎新台幣100萬元獎金的榮譽。

(時報資訊)