受隔夜美股提振，以及南韓政府僅延長現行的社交距離規定，並未因確診數升高而收緊限制措施，緩解了投資人對新冠肺炎疫情將對經濟造成更大衝擊的擔憂，周五南韓KOSPI指數收漲0.40%，為2,353.80.點，本周收漲2.14%，未延續前一周暴跌4.27%的低迷走勢。

儘管新冠狀病毒的單日確診病例持續出現3位數增長，但南韓當局並未將社交距離規定進一步提升到最高級，反而僅延長目前的第二級措施。南韓周五公布新增病例371人，使累計病例達到19,077人。

稍早前日媒報導日本首相安倍晉三準備在稍晚宣布請辭，韓國金融市場對此消息的反應普遍冷淡。部分與日本公司有競爭關係的消費品個股急升，韓國文具公司Monami收漲12.40%，成衣貿易商新星通商（Shinsung Tongsang）收漲9.45%。

今日外資賣超韓股2294億韓元。韓元微升0.06%，收在1,184.3兌一美元；本周韓元漲0.17%。

(時報資訊)