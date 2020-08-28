政府擬開放美豬、美牛進口，消息一出，各界譁然。美國豬、牛之所以多年來無法進口，因卡在當地畜農有施打瘦肉精的習慣，其中又以萊克多巴胺（瘦肉精的一種）最普遍，而台灣現行規定，萊克多巴胺被列為禁藥，無論進口、國產，豬、牛等肉品都必須零檢出。

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海表示，希望看到政府對於美豬、美牛的風險評估報告。醫界部分人士，則對開放含萊克多巴胺的肉品進口多有疑慮，醫師指出，萊克多巴胺除了可能危害心血管健康，甚至可能影響大腦中樞神經。

美國曾在2014年使用萊克多巴胺進行實驗，結果豬隻變得暴躁、互咬，推測原因是萊克多巴胺影響豬的大腦中樞神經；近年歐、美針對瘦肉精的相關研究，包括對罹患乳癌的老鼠注射含瘦肉精成分的藥物，結果癌細胞轉移率暴增22倍。

蔡英文總統指出，台灣現行規定（萊克多巴胺零檢出）已不符國際標準。聽得出政府為接軌國際貿易、替台灣產業找出路，放寬標準勢在必行。

醫師認為，雖然聯合國訂定的萊克多巴胺劑量殘留標準是10ppb，但只評估了少數健康人體資料，代表性嚴重不足，呼籲政府若要做風險評估，應更嚴格、客觀、公正。

(中時新聞網)