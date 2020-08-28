財政部國產署指出，近年來國產署與各個主管機關共同推動國有非公用不動產改良利用業務，引進多種產業類型包括產業園區、商業設施、觀光遊憩設施、交通建設、再生能源等，可同時兼顧土地活化及產業發展需求。

國產署舉例，「滬尾藝文休閒園區」是國產署與新北市政府合作順利招商案例之一。國產署提供面積約2.02公頃（6,100坪）的遊憩區土地，由市府招商引進優質休閒遊憩（如藝術市集及設計旅館等）設施，提供多元觀光服務，預估可創造總收益10.58億元，吸引民間投資7.28億元，並提供474個就業機會。

滬尾藝文休閒園區座落於淡水高爾夫球場與一滴水紀念館旁，位於漸高的緩坡地，坐擁淡水八景，該園區為休閒、藝文、生活、餐飲、藝術美學的「一站式休閒消費環境」，以時尚、保育、環保與優質住宿、頂級娛樂、文化旅遊為規劃主軸。

近年來滬尾藝文休閒園區結合歐洲知名飯店、商場、文化戲台、花園廣場，提供全球旅客在地、客製的學習體驗活動，融合淡水自然美景與友善環境，打造黃金級綠建築的休閒園區。

官員認為，新北市政府順利招商，也讓國內外旅客多了一處可選擇駐留的觀光勝地，達成中央、地方、投資者與消費者多贏局面。

(工商 )