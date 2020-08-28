美股熱，從台灣券商複委託與直接到海外券商平台下單有什麼不同？永豐金證券表示，最大的差異在投資人承受的風險控管，包含法律保障、產品標的說明、交割金流便利、到投資服務，再加上語言障礙形成的門檻及交易系統的功能，都是選擇美股投資平台不能忽視的條件，以複委託平台下單，讓美股投資與台股一樣親民容易。

今年以來台美股市雙雙上演資金行情，吸引投資人進入，永豐金證券表示，網路時代打破地理性距離，投資人透過數位平台跨入美股領域明顯成長，美股交易與台股不盡相同，包括最低投資股數、漲跌幅限制、交割帳戶及金流等，建議投資人利用國內券商複委託買美股，可以大幅減化流程並獲得較好的風險管理，而且沒有語言差異，又有實體通路服務，同時國內設有投資人保護中心和金融消費評議中心，若發生了交易糾紛可介入協助投資人處理。

永豐金證券指出，券商複委託平台持續發展，目前已提供條件式委託，讓投資人不必熬夜看盤也可以交易美股；提供即時損益功能，讓投資人可立即掌握自身損益狀態，以便決定是否要停利停損；以及賣出款循環使用功能，讓投資人可更有效率的使用資金。國內券商發展複委託平台正在成長階段，尤其是存股平台開辦大幅降低投資障礙。

以最近上市的永豐金「豐存股-美股」為例，存股的最低門檻只要買一股，連小資族投資新手都可以參與；永豐金證券更創業界先河，提供AI個股評分系統，讓投資人可在交易平台上即時看到AI對該個股的評價，沒有時間深入研究一檔個股的基本面，靠這個評分系統也可快速、概略的了解一檔個股是否值得投資。

永豐金證券表示，後疫情時代資金行情持續，美股已成為全球投資人資產配置不可缺少的一環，投資人可利用複委託投資美股，更可利用定期定股的方式進場存股，豐富資產配置。

(工商 )