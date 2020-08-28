警方調查，四海幫海龍堂在頭份地區常暴力滋事，聚眾打人，並查獲改造槍枝。（刑事局中打提供／張妍溱台中傳真）

刑事局中打日前偵破以范姓為主的暴力集團，起獲棍棒、斧頭、鎮暴槍等犯罪證物。（張妍溱攝）

34歲范男在苗栗頭份地區以四海幫海龍堂主自居，6月份其堂口黃姓幹部與許男疑債務約PUB談判，范糾眾與許人馬互毆，許遭黃等人以行刑式槍擊致死，其中4人涉嫌重大，遭檢方聲押；另調查范嫌擁槍自重，曾糾眾分持棍棒砸越南小吃店，將范列為治平對象，旗下成員拘提到案，起獲棍棒、斧頭、鎮暴槍等證物。

刑事局中打偵六隊第四隊長許忠彥指出，6月7日凌晨，39歲黃嫌與41歲許姓死者，2人相約談判，未料，雙方發生口角，PUB內就打起來，頓時刀棍齊飛，許姓死者帶7名友人助陣，不敵黃姓凶嫌等8人，許甚至遭黃嫌等4人持刀、槍殺害，除了身中數刀、腦部中彈，衣物被拔光、死狀悽慘，現場造成3人分別受輕重傷。

許忠彥表示，事後警方循線逮捕涉嫌殺人的黃嫌等4人，並調閱PUB店內裝設的監視器畫面，想還原事發當時始末，卻發現影片都被刪除，警方請電腦專業人才救援刪除影片，赫然發現影片竟是四海幫海龍堂范姓堂主率眾涉案，共拘提范嫌等9人到案，訊後依法移送。

許忠彥說，范嫌平日在苗栗頭份地區擁槍自重，暴力滋事，6月份涉嫌糾眾砸越南小吃店，造成店家鐵門、裝飾燈及監視器鏡頭等物毀壞無法營業，造成地方治安隱憂，將范嫌及旗下成員檢肅到案，並依組織犯罪、恐嚇等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

(中時 )