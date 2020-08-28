日前大陸對南海的演習區域發射4枚導彈，此一罕見的軍事動作引發國際關注。美國國防部長發表聲明譴責大陸對有主權爭議的海域發射導彈「與其不將南海軍事化的承諾大相逕庭」，同樣聲稱對該海域擁有主權的越南亦對大陸發射導彈的行為提出抗議。

《美國之音》報導說，北京向南海有爭議的水域發射導彈，使美中之間的緊張進一步加劇。日前美國對一些參與南海島礁建設的陸企與個人實施制裁，以此譴責大陸對南海的持續軍事化行動，北京發射導彈明顯是在此一背景下採取的舉動。

The National Defense Strategy guides us as we enhance our lethality, strengthen those alliances and partnerships, and reform the Department to align our resources with our highest priorities. pic.twitter.com/L0NyTgPCM3 — Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) August 27, 2020

美國國防官員表示，解放軍從大陸向海南島和西沙群島之間的南海發射了4枚中程彈道導彈，是在其最近進行的軍事演習中進行的。這次演習單方面封鎖了多個國家聲稱擁有主權的大片海域，越南已對此提出抗議。這位不願透露姓名官員說，這次軍事演習說明「解放軍是如何看待受國際法保護的自由航行區域」。

美國太平洋艦隊發言人、海軍上校約翰．蓋伊(John Gay)說，美國目前在印度-太平洋地區有38艘軍艦，將繼續監視包括中國最近的軍事演習在內的活動。

五角大廈發表聲明說，「中國的行動與它不將南海軍事化的承諾大相徑庭，也與美國提出建立自由開放的印度─太平洋地區的願景截然不同。中共以發射彈道導彈來使其演習活動進一步升級，我們敦促所有各方保持克制，不要採取可能威脅航行自由、加劇南海糾紛的軍事行動。」

美國防部長艾斯培警告說，第二次世界大戰後建立的全世界「自由和開放的」體系遭到中國大陸在印太地區違規行為的攻擊。印太地區已成為與中國大陸進行大國競爭的「中心」，他誓言將對威脅國際自由的國家寸步不讓。

(中時新聞網)