台泰警方27日同步執行大規模收網行動，搜索包含曼谷市、暖武里府、清萊府等16處可疑藏毒處所。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局駐泰聯絡官與泰警合作，共同破獲跨國毒品運輸集團。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局偵查第三大隊與航警局年初接獲情資，指有人欲前往泰國接洽毒品上游，企圖以隨身托運行李夾藏毒品，自泰國搭乘飛機闖關入境，立即報請桃園地檢署檢察官楊挺宏指揮偵辦。

刑事局透過駐泰聯絡官通報泰國皇家警察肅毒總局，互相交流情資合作，歷經數月全力追查，雙方警方各自負責雙邊跟監、埋伏等，由我方通報前往泰國接洽、運輸毒品的嫌犯名單，計畫在嫌犯自泰國出境前，即時阻截毒品於境外。

專案小組在1月30日，在泰國曼谷市素旺納鵬國際機場查獲2名39歲李姓台籍男子，以泡麵及爽身粉包裝夾藏15公斤海洛因，置於隨身行李企圖攜帶返台。嫌犯坦承若成功夾帶毒品闖關回台，每趟可賺取20萬元酬勞。

專案小組再循線追查毒品上游，7月13日在泰國曼谷市民布里區逮捕一名35歲泰籍男子，查扣尚未交付給台籍嫌犯的6公斤海洛因。經鎖定該毒品運輸集團成員，昨日由泰國肅毒總局與刑事局駐泰聯絡官同步執行大規模收網行動，搜索包含曼谷市、暖武里府、清萊府等16處可疑藏毒處所，拘提2名泰籍上游毒梟到案，並查扣泰嫌近2000萬泰銖的財產。

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(中時 )