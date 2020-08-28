彰化縣消防局提醒民眾換裝瓦斯鋼瓶的安全注意事項，務必確實遵守更換程序，先鎖緊關閉瓦斯鋼瓶開關和周遭火源再換。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

驚悚一瞬間！彰化縣員林市靜修路、莒光路口的永和豆漿店，28日清晨發生火警，29歲巫姓男員工自行在店內換裝桶裝瓦斯時，疑似發生瓦斯氣體洩漏，沒多久隨即引發大火，畫面曝光後，彰化縣消防局提醒，換裝瓦斯筒有一定流程，建議民眾不要自行更換，應由瓦斯行業者來更換較安全。

根據曝光的監視器畫面，凌晨3點57分，豆漿店已經開始準備開店營業，3名員工在店內煮豆漿、蒸包子，當時巫男自行換桶裝瓦斯時，兩名女員工很害怕的退後，接著兩人又走向前方工作煎檯，沒多久突然引發一連串火光，大火瞬間閃燃延燒，而巫男在火海中倒地，沒多久動也不動，大火還引發店內物品被燒融、數度四處噴濺。

彰化縣消防局第二大隊長徐溫聰指出，許多餐飲店小吃業者，遇上營業中瓦斯沒了，常來不及等瓦斯行業者前來，為了不影響營業，多數選擇自己換裝，建議民眾不要自己換，應由瓦斯行業者來更換瓦斯桶會比較恰當，畢竟換瓦斯桶有一定流程及注意事項，而業者具有操作專業，在經驗及技術也比較純熟。

員林豆漿店閃燃瞬間男員工命喪火海。（民眾提供）

消防局指出，更換瓦斯鋼瓶時，應遵守下列正確更換程序：務必先關閉舊瓦斯鋼瓶開關及周圍瓦斯爐等火源，再鬆開瓦斯鋼瓶連接之調整器，換裝新瓦斯鋼瓶接上調整器並旋緊，最後打開新瓦斯鋼瓶開關，確認安裝妥當無漏氣情形。

(中時 )