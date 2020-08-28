司法院大法官會議公布《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》釋憲結果。（趙雙傑攝）

黨產條例釋憲案，司法院大法官作成解釋沒有違憲，黨產會的設立也沒有違反憲法規定。

2016年黨產會作成處分，認定國民黨持有資產合約156億元的中投、欣裕台股權，是國民黨及附隨組織不當取得，命國民黨30天內將兩公司股權移轉國有，國民黨、中投及欣裕台等不服處分，分別提起多件行政訴訟。

當時承審的台北高等行政法院法官李玉卿、鐘啟煒及李君豪7人，咸認黨產會處分有違憲之虞，聲請大法官解釋，但憲法法庭辯論時，法官們擔心解釋案出爐、接續審理恐遭質疑「球員兼裁判」，都在辯論庭缺席。

(中時 )