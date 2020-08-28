大法官宣告《黨產條例》合憲 國民黨千億黨產全歸零 16:122020/08/28 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 司法院大法官會議公布《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》釋憲結果。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 司法院大法官會議公布《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》釋憲結果。（趙雙傑攝） 黨產條例釋憲案，司法院大法官作成解釋沒有違憲，黨產會的設立也沒有違反憲法規定。 2016年黨產會作成處分，認定國民黨持有資產合約156億元的中投、欣裕台股權，是國民黨及附隨組織不當取得，命國民黨30天內將兩公司股權移轉國有，國民黨、中投及欣裕台等不服處分，分別提起多件行政訴訟。 當時承審的台北高等行政法院法官李玉卿、鐘啟煒及李君豪7人，咸認黨產會處分有違憲之虞，聲請大法官解釋，但憲法法庭辯論時，法官們擔心解釋案出爐、接續審理恐遭質疑「球員兼裁判」，都在辯論庭缺席。 (中時 ) #黨產 #國民黨 #大法官 #黨產條例 #處分 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黨產會新人事 林峯正續任主委 04:102020/08/28 政治要聞 保留黨外身分 黃捷更有空間 04:102020/08/28 政治要聞 都更條例修正 簡化代拆程序、提高容獎 04:102020/08/28 財經要聞 135代表連署 ECFA共識代替九二共識 04:102020/08/28 政治要聞 促轉會索省黨部資料 藍批警總復辟 04:102020/08/28 政治要聞 黨主席不能選總統 被質疑卡朱 04:102020/08/28 政治要聞 《傳產》3需求旺 工業地產燒燙燙 11:252020/08/28 財經 川普會怎麼做 川普也不知道 04:102020/08/28 時論廣場 《科技》夏普砸3.9億美元 收購JDI白山廠 10:002020/08/28 財經 台積電擴產 弘塑、萬潤吃補丸 04:102020/08/28 證券．權證 政治熱門新聞 台海開戰底線曝光？前海基會副董爆：比台美建交還嚴重 - 政治 館長遭槍擊 老對手羅智強說話了 - 政治 府院拍板定案進口美豬牛 綠委難過哭了：震驚 - 政治 館長中槍 黃國昌爆「5點質疑」：案情不單純 - 政治 大法官宣告《黨產條例》合憲 國民黨千億黨產全歸零 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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