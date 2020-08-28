亞馬遜希望在另一個產品領域立足，過去健身手環市場由Fitbit(Google旗下)和Apple Watch主導。現在這家電子商務巨頭首次推出了手環設備Amazon Halo，它將與新應用程式和可選的訂閱一起使用。由於Apple Watch和Fitbit在健身追蹤領域非常受歡迎，但亞馬遜也是來勢洶洶。

比較特別的是，買手環不是買家一次付錢，而是要一直持續，亞馬遜在Halo中採用了訂閱模式。

對於今天開始的搶先體驗用戶，你可以以64.99美元的價格購買。其中包括Halo的價格和六個月的服務期。它將在某個時候漲到99美元。保持該服務的每月費用為3.99美元。

亞馬遜Halo的功能與其他可穿戴設備類似，能夠監測用戶的身體活動和睡眠狀況，但不提供螢幕。不過Halo具有特殊的「音頻分析」功能，手環上的麥克風將結合機器學習技術來分析用戶的語氣，包括音調、強度、速度和節奏，判斷用戶的情緒狀態。

它的應用程式也與Fitbit和Apple Watch完全不同。它雖也執行諸如追蹤步數和睡眠之類的常規操作。但是它也做很多其他事情，甚至使用AI來做。

Halo可以測量體重，並以體內脂肪含量為主要指標。訂閱模式下用戶會擁有個「實驗室」，這其中包含訓煉、挑戰紀錄等等，提醒你體脂含量對你健康的影響，以幫助鼓勵更健康的習慣。

但是真正令人印象深刻的功能是Tone。是的，它為此使用了您的聲音。一般人可能知道或可能不知道，你的聲音揭示了很多關於你的訊息。通過聽你的聲音並使用機器學習來分析你的發聲，Halo將能夠反應出你當時所處的壓力。

Halo的麥克風將在後台監聽，每隔10分鐘左右對語音樣本進行一次採樣。當然你也可以隨時關閉這些功能。

Halo還有即時模式。這樣可以即時分析您的語氣，並為你提供有關聲音的回應。如果您準備發表演講，這可能會很有用。但這些數據不會發送到雲端，這是亞馬遜特別強調的保護隱私的特色。

(中時新聞網)