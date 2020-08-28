總統蔡英文28日下午在總統府召開記者會，正式宣布即將開放美豬、美牛進口。民進黨立委林俊憲對此分析，美牛早在數年前就已有條件開放，但是美豬進口與否的議題討論已久，選擇在這個時機開放，其實有三個重要原因。

林俊憲說，第一，也就是大家最有疑慮的對於國產豬肉的衝擊。根據農委會的資料，台灣肉豬目前飼養量約600萬頭，年產量僅有90萬噸，為了滿足全台灣的需求，每年還需進口8萬噸。需求本就大於供給。政府更準備了一百億的養豬產業基金，只要有損失，馬上補救，將對農民的衝擊降到最低。

第二，林俊憲表示，經過了二十年的努力，台灣終於從口蹄疫疫區除名，也代表長達二十年的出口限制有望解開，除了國內市場外，品質優良的台灣豬現在多了更大的全球市場，潛力無窮。即使未來台灣的豬隻飼養規模擴大，也有足夠的市場銷售。

第三，林俊憲指出，美豬議題一直是「台美自由貿易協定談判」的重要條件。如同當年談判加入WTO一樣，本於國際貿易的互惠平等原則，若我們希望將產品以優惠稅率賣到美國，相應的也要讓美國的產品進入台灣。事實上，開放進口也僅是提供消費者更多的選項，並非一定要購買，進口冷凍豬肉的口感更難以與本地溫體豬相比，根本不是台灣豬的對手。

林俊憲強調，今天我方宣布開放美豬、美牛進口，也代表台美雙方的貿易談判有了重大進展，解決了這個紛爭已久的核心爭議，下一步就是朝更緊密的貿易協定進行。相信過不久，台美FTA就會成真，更加深台美緊密的夥伴關係！

(工商 )