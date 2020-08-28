楊貴媚入圍第55屆金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，她早已是國內外各大獎項入圍得獎的常客，演技備受肯定。大愛電視以「吾愛吾家」為主題透過網路票選，規劃出《2020大愛年度劇展》精選出三部國內外口碑保證的好戲，其中由楊貴媚、孫鵬主演《芳草碧連天》28日晚間八點將上檔。

兩人在六月疫情解封後，特別到大愛電視拍攝宣傳帶，孫鵬和楊貴媚說「家有時候人情世故的束縛，有時候柴米油鹽的壓力，但是家也給我們豐富生命的養分，給我們面對困難、解決問題的動力，家是一輩子的課題，也是甜蜜的負擔，對家人付出關愛，為家人犧牲奉獻，任何一份愛與付出，都不應該被視為理所當然，因為有了家，生命才有未來的方向」，面對兒子孫安佐再度面臨司法難關，更是別具意義。

《芳草碧連天》是大愛首部以高畫質製播的戲劇，由楊貴媚、林嘉俐、高慧君主演，以三代女性為主軸，敘述大時代女性，在有限資源之下，如何掙脫傳統束縛，不忘助人的故事，經過重新剪輯，故事聚焦節奏明快，更是集結金鐘團隊的經典巨作，包括製作人陳慧玲、導演周曉鵬及演員高捷、林乃華、黃采儀、吳鈴山、 傅雷、蘇炳憲、謝瓊煖等人，卡司堅強。楊貴媚、孫鵬、林乃華、林嘉俐、蘇炳憲、高慧君於9月13日也會出席台南善化的大愛之友音樂會，一起宣傳經典好戲《芳草碧連天》。

楊貴媚、孫鵬主演《芳草碧連天》。（大愛提供）

《芳草碧連天》劇照。（大愛提供）

楊貴媚、孫鵬、高慧君等9月13日將出席台南善化的大愛之友音樂會。（大愛提供）

(中時 )