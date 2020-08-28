鄭元暢（小綜）官方Youtube專屬頻道推出「不專業廚房」系列影片，邀請昔日超級搭檔林依晨作客，《惡作劇之吻》經典CP合體第1集，單集點閱率逼近100萬大關，28日晚上8點30分播出爆笑最終回。上集被慢工出細活的依晨逼瘋的小綜，在最終回中誓言要追回進度，每5分鐘就宣示一次要挑戰30分鐘內搞定收工回家。

這一集由不會做菜的小綜主做依晨想吃的「打拋豬」，只能看著食譜瞎忙的小綜氣到語無倫次，還把「剪刀」講成「剪雕」，被逗樂的林依晨一邊喊「小綜看食譜，要懂得Ben（變）通」。看著越來越厭世的小綜，林依晨表示，這個節目最大的賣點就是看小綜失控。沒想到最後小綜做的打拋豬，竟得到林依晨點評：「好吃，我覺得可以賣了」。而林依晨做了2集的甜點「蘋果玫瑰」，也獲得兩人好評。

兩人在最終回送上談心的幕後花絮，鄭元暢感性的說：「我做這個單元說實在就是想找一些好朋友來，不要有工作的感覺，沒有腳本，因為我們的生活和人生就不是按照腳本來的，來這邊就是想做什麼就做什麼，想說什麼說什麼。」也感覺很多好友出道10、20年，經歷許多人生大事，但依舊和當初認識一樣，沒有改變，覺得非常珍貴。

鄭元暢也說，希望有機會再跟林依晨合作，被問到有什麼想一起挑戰的事？林依晨說：「找小綜一起辦桌好了」。嚇得鄭元暢說「不要再鑽研做菜了啦」，林依晨則說，可以一起去溯溪或衝浪，沒想到小綜苦笑逃避說：「那我幫你聯繫其他朋友好了。」溫馨時刻瞬間變成搞笑劇。

鄭元暢挑戰做出林依晨指名的料理「打拋豬」。（最大國際娛樂提供）

林依晨順利完成甜點「蘋果玫瑰」，鄭元暢讚好吃。（最大國際娛樂提供）

鄭元暢Youtube頻道「不專業廚房」系列，邀請好友林依晨下廚。（最大國際娛樂提供）

(中時 )