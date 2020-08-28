台南市養蝦面積263公頃，每年產值7.5億元，但最近有網紅卻在網路直播時，引用4年前食藥署對全台販售蝦仁、蝦子市場抽查231件產品，驗出12件不符食安規定，質疑台灣草蝦用藥問題。鑑於農曆8月蝦類需求甚殷，台灣草蝦暨養殖協會理事長理事長陳勤富擔心台灣蝦受網紅不實數據波及，28日舉行記者會澄清，並要求對方公開道歉。

陳勤富指出，養蝦投藥成本非常高，效果又有限，因此養殖業者都不會投藥，也不再以高密度養殖拚生產量第一；現在都利用水色管理、菌藻共存的生態養殖，還有益生菌的利用與魚病的預防檢測，並結合智慧科技養殖等友善環境的養殖手法，除可降低蝦病爆發的問題，更能使生產的蝦類品質不斷提升。

陳勤富強調，這位網紅直播台灣蝦錯誤的資訊，對台灣所有辛苦的養殖業者打擊很大，即使是口誤，也應公開道歉。

陪同出席記者會的議員陳昆和表示，台南市的養蝦區域都在沿海的行政區，包括北門、將軍、七股及學甲區一帶，蝦的種類包括草蝦、白蝦及斑節蝦，一般都與大型經濟魚類如虱目魚與台灣鯛混養，每年產值7.5億元，主要是供應國內市場，因品質優良，在市場上一直供不應求。

不料，近日有一位網紅在直播時，卻拿2016年食藥署對全台販售蝦仁、蝦子市場抽查231件產品，驗出12件不符食安規定，質疑台灣草蝦用藥問題。由於台南市蝦類的產量與產值都很高，為避免消費者遭誤導，才特地舉行記者會澄清。

議員蔡秋蘭也認為，蝦類屬於高經濟產品，養殖過程並不容易，為維護養殖環境的優化，養殖環境的維護相當辛苦，每位養殖業者都下足苦心，還有投入大量的成本；尤其，蝦類從幼苗到成蝦可以捕撈，長達快5個月，期間業者神經都崩得很緊，如今卻因網紅直播沒有求證，拿錯誤的數據指摘台灣蝦有問題，這不僅嚴重傷害蝦類養殖業者的用心與苦心，也打擊到整個台灣消費市場，對業者與消費者都不公平。

嘉義大學教授陳哲俊說，他的專業是研究草蝦，台灣的水產品非常安全，檢驗也很嚴格，進口水產品除了進口關卡檢驗外，也會到產地實地檢查才允許進口；他還曾參與政府抽驗市面上蝦類的檢查，過程非常嚴格，請消費者安心。

市府農業局漁業科長吳國霖指出，市府輔導養蝦業者養殖蝦類，都有通過認證，以及市面上與未上市的嚴格抽檢。市府每年抽檢未上市及市面上的蝦類50件，截至目前已抽檢26件全都合格，安全無虞。

(中時 )