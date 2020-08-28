解禁陸生新舊生回台前，教育部先開放應屆畢業陸生返台，但現在教育部與各校對應屆畢業生認定不一，北部不少公立頂大陸生反映，已拿到原校畢業證書，無法以應屆畢業生身分入台，導致陸生新生來台時間不斷被延後，另還存在防疫旅館不足等問題，有大學為避免疑慮，乾脆線上直播抽籤，公告陸生來台篩選機制。

教育部已開放應屆畢業與新舊陸生回台，但校內難設置達標防疫空間，校外防疫旅館又收費昂貴，現更是一房難求，讓陸生返台流程狀況百出。

有陸生透露，台北某知名公立頂大討論群裡，不少陸生表明，已拿到原校畢業證書，但他們都是今年大四應屆畢業生，9月開學後，即將在新學校攻讀碩博士班，近日卻被校方通知，來台資格被教育部批文駁回，身分被認定為新生，教育部僅認定是直升原校的應屆畢業生，學校因此建議9月到10月後再視情況買機票，所有學生聞訊後氣憤不已，不了解為何換學校就變成新生。

該群當中有碩士新生陸生寫信詢問教育部，教育部卻將皮球踢給學校，直指是校內評判標準出問題。面對教育部近來狀況不斷，先是5日髮夾彎駁回陸生來台，如今又對應屆畢業生認定失去標準，兩次情況下，都有陸生已購買機票，卻被迫改期。

一名北部私校陸生提到，校方作法非常完備，回台前，老師們不斷交代，在桃園機場遇到移民署官員，務必已處理畢業事務來回答，絕對不能提到是要在台升學，以避免任何一個環節再出錯。

該名陸生說，回台前，還沒有拿到畢業證書，所以能順利以應屆畢業生的身分回台，他的母校在處理檢疫過程也非常細心，出關後搭乘巴士到入住防疫旅館，都沒有遇到任何問題，並且住宿費還低於市價許多，讓他十分感謝。

不過該名陸生也提到，現在陸生回來確實是分梯次進行，如以他的母校來說，採取線上抽籤方式決定，抽籤順序是碩博士生、大四學位生、所有大學學位生、碩士新生及復學生，主要問題還是在防疫旅館不足，與教育部行政流程問題百出。

(旺報 )