英國33歲女演員潔西·凱芙(Jessie Cave)，過去曾在電影《哈利波特》（Harry Potter）中飾演榮恩女友拉文德布朗（Lavender Brown）而打開知名度。近日她接受妹妹Bebe所開設的網路節目中自爆小時候曾遭到教練強暴，引起網友們熱烈討論。

潔西凱芙過去曾以空靈大眼與清新氣質在多部電視劇中演出，但一直未受到注意，直到2009年接演暢銷小說所改編系列電影《哈利波特》的第三集《混血王子的背叛》中的榮恩女友一角才受到大家的注意，之後便陸續接演《流言蜚語 》(Tale of Tales)、《遠大前程》(Great Expectations)、《驕傲大聯盟》(Pride)等電影。

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而給人活潑開朗印象的她，近日登上妹妹所主持的網路節目，一同暢談主題「兩姐妹中誰有最差的童年經歷」，沒想到潔西凱芙竟直接表示「絕對是我，因為我被強暴過」，令聽眾們十分驚訝，她還繼續透露「我在14歲時遭到最信賴的網球教練強暴得逞，我還忍了4年，這真的是最差勁的童年」，而她口中的網球教練在當時也因為如此入獄，讓潔西感到十分幸運沒有因此被他破壞人生。

在 Instagram 查看這則貼文 JeSsIe CaVE（@jessiecave）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 27 日 上午 1:02 張貼

如今她與《哈利波特》中飾演「榮恩」的男星魯伯特·葛林特(Rupert Alexander Lloyd Grint)一樣升格成為父母，不僅生下ㄧ對可愛的兒女，肚子裡還正懷著第三胎，家庭生活十分幸福美滿，絲毫看不出來曾受此遭遇，令不少網友十分欣賞她正面的心態，也慶幸她的人生沒有因此受到影響。

在 Instagram 查看這則貼文 JeSsIe CaVE（@jessiecave）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 11 日 上午 6:48 張貼

(中時新聞網)