大批陸生陸續回台，但開放時間太晚，防疫旅館一房難求，以台北市來計算，防疫旅館單日最貴收費達新台幣4800元，14天住下來要價6.7萬元，目前唯獨全體陸生與港澳大一新生沒有政府補助，卻不影響陸生與港澳新生來台意願，世新大學副校長李功勤表示，企盼政府能增加防疫旅館數量，減輕學子負擔。

李功勤提到，台北市防疫旅館最貴4800元，一般均價約3200元，桃園及新竹房價較低，但僅限當地戶籍者居住，由於中南部大學在桃園機場接到境外生，都先送雙北防疫旅館，因此一房難求。

李功勤也說，境外生返台檢疫流程繁複，經相關單位手續辦理，還有航班有限及隔離14天等情況來說，返校上課應該都在10月。此外，政府對陸生和港澳新生沒有單日千元的防疫住宿補助，負擔沉重，期待政府對所有境外生一視同仁，都能有所補助。

李功勤說，各校早在6月份就在準備校內防疫宿舍，但各地縣市政府衛生單位標準不同，再加上即將開學，學校宿舍無法作檢疫空間，如今防疫旅館費用又很高，希望政府能增加防疫旅館數量，關心境外生防疫住房補助。

大台北地區一名應屆畢業陸生表示，他已經回到台灣，住在防疫旅館，待14天隔離結束後，即將展開碩士班新生活。這半年來，包含他在內，即便多數陸生等待回台過程十分艱苦，現在防疫旅館收費又不便宜，絲毫不影響陸生回台念書的毅力，學校一提出防疫旅館方案，陸生同學們幾乎都立刻答應，為的就是希望能趕緊回台就學，與老師還有同學們相會。

據了解，接待境外生回台進行防疫作業，各校無不投入大批人力與財力，但部分大專校院因位於市中心，校地不足，以及人事行政能量有限，因此委託旅行社承辦境外生防疫旅館預定作業。

(旺報 )