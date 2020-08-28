Keanna自曝喝醉糗事。（圖／翻攝自keanna_taiyh IG）

謝和弦與混血妻子Keanna4年婚姻年初因女方舉報呼麻告吹，本月Keanna自曝過了一整個月的獅子座生日，她曬出事業線美照，可見本來纖瘦的她上圍激增，她誠實自首胖了8公斤，還分享自己喝酒喝掛亂來的糗事，某次在朋友家喝醉後她心血來潮說要量體重，結果被朋友嗆：「站在我的掃地機器人上面做什麼？」

謝和弦去年底因呼麻被逮，隨後爆出是Keanna大義滅親舉報，兩人甜蜜婚姻也因此崩盤，謝和弦決心離婚，多次在網上攻擊Keanna，直說：「請妳不要再騷擾我的家人，我已經被妳弄到精神崩潰住院了，還跟我死要錢」，Keanna則駁斥，霸氣回覆：「能恢復自由，姐一毛不拿」。

隨後謝和弦又反擊，「說要420萬，說要房子的是前妻，說要軟禁關死我，讓我不自由，不離婚的也是前妻，三觀這麼正，新對象就不要被拍到」，坦言現在只是歹戲拖棚，上月他還亂入Keanna的臉書，發文挑釁又截圖PO在自己臉書說：「出門外表漂漂亮亮，家裡環境又髒又亂，只會用性來控制我」。

對於謝和弦的攻擊，Keanna轉為冷處理，最近她貼出自己穿平口小可愛露溝的照片，透露有天在朋友家喝了3個公杯後，突然想量體重，卻被對方虧為何要站在掃地機器人上，她清醒後知道這事尷尬又好笑，打趣說還好沒弄壞朋友的機器，有人問她胸部怎麼變這麼大？她則回答因為發福，胖了7公斤，171公分高的她如今已破50有52公斤。

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(中時新聞網)