在鎳原料成本高漲，不鏽鋼廠華新麗華率先調漲9月板材和盤元產品內銷價格，每公噸大漲5,000元以上，也帶動上游煉鋼大廠燁聯(9957)今日開出的新盤價開高，內銷300系不鏽鋼每噸大漲5000元，漲幅擴大且連續第五個月調漲。

國際鎳價每公噸漲破1.5萬美元，創二年多來新高，華新麗華每公噸大漲5,000～5,500元，為今年來單月最大漲幅，主要是原料價格鎳價漲勢加大。

近日來國際鎳價每公噸漲到約1.51萬美元，較7月底上漲約1,350美元，且月均價也較上個月上漲逾千美元，換算每公噸煉製成本增加近百美元，加上先前漲幅並未漲足，因此這次隨著華新麗華27日開出的9月內銷盤價，調漲不鏽鋼板材價格，每公噸漲5,000元，盤元漲5,500元，創今年來單月最大漲幅，也帶動上游大廠燁聯今日開出的新盤價開高，漲幅擴大且連續第五個月調漲。

燁聯今日開出的內外銷盤價均開高，內銷300系不鏽鋼熱冷軋每噸大漲5000元，另外400系也漲1000元；外銷同步大漲，300系不鏽鋼熱冷軋每噸大漲180~200美元，400系產品也漲30~40美元。

伴隨著LME鎳價自第二季以來持續走揚，燁聯自5月至9月已連5個月漲價，累計內銷300系熱冷軋每公噸共計調漲11,500元；在外銷價格部分，5月漲60~80美元，6月漲0~30美元，7月漲30美元，8月續漲80~100美元，9月更大漲180~200美元。

燁聯9月內外銷價開漲後，另一大廠唐榮(2035)將於下周開出的9月內外銷盤價，預計也將是5連漲。

因原料鎳價高漲，不鏽鋼上游大廠如預期連5漲，下游的允強(2034)、彰源(2030)也因此成本增加，需努力調升產品價格以轉嫁成本；若下半年需求持續增加以及受惠鎳價回升，有助於相關不鏽鋼廠營運下半年比上半年逐步好轉。

(時報資訊)