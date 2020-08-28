在頂級辦公供不應求的情況下，南港趁勢逆襲，未來商用不動產開發案將超越台北市中心，南港區沿著捷運板南沿線預估至2026年幾乎每年都有新增供給面積釋出，而複合式商辦大樓也將成為未來南港商用不動產開發的趨勢。根據信義全球資產公司統計，推估未來7年內新增辦公供給集中在南港，將有21萬坪面積釋出，儼然成為頂級辦公聚集之地。

信義全球資產公司總經理柯宏安表示，南港隨著建商插旗、大型開發逐漸到位、企業總部進駐，商用不動產供需明顯增溫，各開發商在產品規劃上也都用盡心思，搶搭一波複合式風潮，包含辦公、商場、飯店等不同的產品定位組合，預計規劃興建複合式大樓就有台灣人壽C3地上權、國產南港廠都更案、南港調車場都更案、潤泰南港之心BOT案等，未來南港可能成為信義區外，另一個大型商場群聚的地區案。

政府及民間加速推動南港區的大型建設，再加上知名企業卡位進駐，使得此區域發展腳步越來越快。南港現在新商辦大樓租金單價區間約在1,500-1,800元，預估三年內空置率仍可維持在低檔，但在2022年起新大樓開始陸續完工後，短時間可能會拉升空置率，在頂級新辦公大樓目前供不應求的狀況下，對於需求企業有其吸引力，或能維持一定的租金水準，但因需要一定時間去化，租金可能會呈現一段緩慢成長。

總經理柯宏安表示，觀察台北近2年核發建照辦公類面積逐年增加，今年(1-6月)總核發辦公類面積達9萬多坪，與去年同期相比成長一倍之多，顯現近期建商及壽險積極獵地蓋商辦的趨勢明顯。未來3-7年後，陸續會有新辦公大樓完工，釋出面積又以南港佔最大量，將可能會有一波企業辦公室換新的搬遷潮，從目前各規劃案內容來看，南港將會是頂級辦公、大型商場、飯店林立之地，未來發展可期。

(時報資訊)