氣象局針對10縣市發布大雨特報。(圖取自氣象局)

因對流雲系發展旺盛，中央氣象局今(28)日16時05分針對10縣市發布大雨特報，氣象局提醒，易有短時強降雨，請注意溪水暴漲、雷擊及強陣風，下班時也需注意天氣，記得攜帶雨具。

氣象局針對10縣市發布大雨特報，分別為，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣。

(中時新聞網)