下班小心雨彈 氣象局發布10縣市大雨特報 16:162020/08/28 中時新聞網 羅心妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 下班小心雨彈來襲，氣象局發布大雨特報。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局針對10縣市發布大雨特報。(圖取自氣象局) 因對流雲系發展旺盛，中央氣象局今(28)日16時05分針對10縣市發布大雨特報，氣象局提醒，易有短時強降雨，請注意溪水暴漲、雷擊及強陣風，下班時也需注意天氣，記得攜帶雨具。 氣象局針對10縣市發布大雨特報，分別為，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣。 (中時新聞網) #大雨特報 #氣象局 #對流雲系 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 梅莎生成 強度恐達中颱！不排除發警報 04:362020/08/28 生活 颱風巴威登陸中朝交界 大連首度罕見發紅色警告 10:502020/08/27 兩岸 預估雨量達標 高雄市5區 今停止上班上課 04:102020/08/27 地方新聞 大豪雨來了 今雨勢最劇烈 彭啟明：整個西南風強風軸對準台灣 10:012020/08/27 生活 雨彈下不停 全台18縣市豪大雨特報 13:342020/08/27 生活 明日中南部仍有豪雨 停班停課資訊看這裡 22:242020/08/27 生活 施易男住處淹大水 返家見慘況傻眼：一切都有最好安排 11:352020/08/27 娛樂 落雷＋暴雨狂灌北台灣 宜蘭水淹半個輪胎高 網看到驚呼：以為在海上 17:012020/08/27 生活 宜蘭下午大雨 市區多處汪洋一片 17:282020/08/27 生活 傳蔣萬安備戰北市長選舉 藍營讚一時之選 17:112020/08/27 政治 生活熱門新聞 彰化篩檢開牌莊人祥結尾驚吐19字 網傻眼：根本羞辱葉彥伯 - 生活 何時才能結束暴雨？氣象論壇揭意外關鍵：「梅莎」越強越好 - 生活 市長換人高雄淹慘卻沒人罵 當地人揭真相：真的不意外 - 生活 梅莎生成 強度恐達中颱！不排除發警報 - 生活 美豬美牛擬開放 專家嗆：以前不行 為何現在可以 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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