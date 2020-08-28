「富邦大無疆」創下房地產首度上電視購物銷售房子。（柯宗緯攝）

高雄鳳山房市近年熱絡，買氣相當亮眼，建商不約而同打出「公園綠海」及衛武營文化藝術中心等加持。富邦建設景觀大樓「富邦大無疆」將首創上購物台賣房，話題性十足。「仁發兩廳院」則強調是高雄第1個SGS結構認證的建案，讓民眾住的安全，更有保障。

「富邦大無疆」規劃2至4房，主打下樓立擁5000坪公園綠海，擁有大東文化藝術中心、衛武營藝術文化中心「雙藝中心」加持。目前已銷出500戶，即將完工交屋，9月2日晚間將上momo電視購物台賣房，提供限量30戶，折讓貸款利息30萬元優惠，還加碼招待預定購屋成功的客戶，享有2天1夜旅遊。

另外位於瑞隆東路的「仁發兩廳院」，到衛武營只要3分鐘，近日舉辦已購VIP感恩回饋PARTY活動，豪氣送電視等好禮。目前已經銷出逾9成，該案規劃2~3房、24至37坪，首創SGS國際級品質認證，每戶成本因而提升，但因住得安全，也加強消費者對品牌信心。

(中時 )