高市勞工局28日舉辦「石化製程安全與職業健康促進論壇及展示」活動，盼喚起民眾重視職業安全衛生。（柯宗緯攝）

高市勞工局28日舉辦「石化製程安全與職業健康促進論壇及展示」活動，盼喚起民眾重視職業安全衛生。（柯宗緯攝）

高雄為重工業城市，每年平均發生2、3件石化工安意外，高市勞工局為降低事件發生率，除不定期稽查、辦講座外，今年首度推動「石化履歷」計畫，要求石化廠提出管線、設備更新等造冊資訊透明化，但因缺乏法源依據及強制性，目前只能口頭輔導。

勞工局長李煥熏指出，高雄擁有139萬勞動人口，營造業發生職災比例最高，其次為製造業，而當中石化產業屬於高風險事業，一旦發生事故就不是小事，呼籲除了設備精良、工安技術提升外，人員需有安全衛生意識。

勞檢處長陳俊復表示，高雄職災過去4年，平均每年38人死亡，災害類型最多為墜落、滾落，而石化業廠房大多3、40年歷史，部分設備老化，若無即時檢測、更新，要是洩漏恐引起火災、爆炸、毒氣外洩。

陳俊復指出，目前高市列管上中下游石化廠商102家，其中顯著風險有57家，平均1年勞檢650次，今年則要求石化廠製作「石化履歷」，記載管線、設備、環境等狀況，類似「汽車定期保養」觀念，但目前沒強制性，後續將輔導業者配合，以利追蹤職安狀況。

高市勞工局28日舉辦「石化製程安全與職業健康促進論壇及展示」活動，研討勞動檢查策略、製程安全管理及展示各種先進安全衛生器材、科技防災應用等，盼喚起民眾重視職業安全衛生。

(中時 )