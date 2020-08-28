府院近日已拍板開放含有瘦肉精的美豬、美牛進口，蔡英文總統今中午偕同行政院長蘇貞昌，邀集黨籍立委於台北賓館餐敘，並說明這項政策，盼立委協助說明為政策辯護。對此，民進黨嘉義立委王美惠會後受訪表示，選區內有養豬戶，雖然數量較少，但得知政策非常震驚，這項政策說沒人反對是騙人的，若未來開放進口，希望把食品安全顧好，。

王美惠指出，政策推動本來就要多溝通，讓大家能夠了解，但是今天突然把大家找來就宣布，衝擊是難免的；針對綠營立場與過去不同，王美惠說，國際標準值一定要拿出來，讓台灣人相信食品安全是沒問題的，也鼓勵台灣人要吃台灣豬，即便開放進口，要不要吃是大家選擇。

王美惠強調，相信總統府跟行政院一定有評估過，認為這樣做對台灣會更好，她擔憂美豬會被拿去給孩童食用，行政部門允諾一定會好好把關。

另名不具名立委表示，政府將開放美豬、美牛進口，「我們要被荼毒了」，不過台灣人傾向食用台灣肉品，評估市場受到衝擊應不至於太大，在會中也建議行政院，應提供新創輔導預算，協助輔導養殖樣宣傳。

(中時 )