兩性作家欣西亞與美國老公Shane結婚逾16年，感情依舊恩愛的兩人令人稱羨，不過日前上節目時大方分享妻夫閨房情趣時，透露在「啪啪啪」時私密處常會出血，讓她對此狀況相當擔憂，沒想到老公卻不以為意，還得意表示：「我把妳玩壞了」。

欣西亞日前上節目《新聞挖挖哇》，提到在美國做子宮頸抺片檢查時，被醫師告知抺刀進去就有血，狀況似乎不是很好，一度以為罹患癌症，後來返回台灣檢查時，才得知是罹患「子宮頸糜爛」，這會使子宮頸些微外翻，導致性行為會偶爾出血，但基本上是沒什麼大礙，沒想到有次進行「房事」時竟出血，老公先是擔心問道：「是不是我太用力才把妳搞成這樣子？」沒想到她加以否認後，老公竟得意表示：「可是我把妳玩壞了耶」，讓欣西亞相當無言。

欣西亞上節目片段。（圖／Youtube）

不過兩人昔日也爆出婚姻危機，欣西亞曾在節目上自曝早年結婚時定居美國，當時老公跟鄰居人妻曾曖昧互動，老公甚至主動要求陪對方產檢，讓她氣到直接收行李回台灣，當時老公才驚覺事態不妙，連忙打給婆婆求救，還被罵：「你不懂女人欸」。

經過此次教訓後，老公只要太太覺得不舒服、不開心，就會反省那件事是否別做，對此欣希亞表示多虧婆婆用女人觀點跟老公溝通，才化解夫妻倆的婚姻危機。

(中時新聞網)