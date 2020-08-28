「工廠管理輔導法」上路近半年，高市經發局為落實「全面納管、就地輔導」目標，協助高全市約4000家未登、臨登工廠合法化，上半年舉辦32場說明會及直播，並聯手民間單位培訓98位「特登工廠推動員」提供服務，迄今逾600家未登工廠申請納管、近1000家臨登工廠申請特登。

經發局指出，依工輔法規定在2016年5月20日前設立的低汙染未登工廠，應於施行日後2年內申請納管、3年內提出改善計畫、10年內取得特定工廠登記、20年內合法化。

為此，經發局除設置單一窗口及專線服務，及規畫全年將辦理50場說明會外，更透過中國生產力中心、長榮大學及總工業會等民間單位培訓「特登工廠推動員」，雙管齊下加速輔導未登工廠朝合法化邁進。

經發局局長廖泰翔表示，目前全市仍有近2400家工廠尚未納管，業者只要完成納管即可符合土地、建管免罰規定，經發局將持續舉辦說明會及委託民間培訓推動員，期以輔導代替處罰，呼籲業主應把握機會盡速申辦。

廖泰翔指出，上半年說明會影片、資料及合格推動員名單皆已上傳至經發局官網「特定工廠登記專區」，不及參與之工廠業主可自行上網觀看，或洽詢推動員到府服務。此外，年底前中央亦將公布「特定工廠申請用地計畫變更」等草案，經發局也將配合於公告後舉辦說明會提供完整法規資訊。

(中時 )