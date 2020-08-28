日本首相安倍晉三28日在記者會上說明自身健康狀況。安倍表示，13年前由於自身健康問題、宿疾惡化，突然請辭帶給大家麻煩，如今很幸運又有機會執政。他說，雖然8年以來健康並沒問題，但今年6月的健檢發現舊病復發，目前先服藥治療，上個月中旬體力變差，而在8月上旬發現潰瘍性大腸炎復發。

安倍表示，今年6月的健檢發現舊病復發，7年8個月來為了能做出成績，但體力健康狀況若不萬全之下，就不能做好，因此決定辭職。

安倍說，7年8個月來為了能做出成績，自認已盡心盡力，但體力健康狀況若不萬全之下，就不能做好，也不能回應國民的期待的話，就不適任總理大臣，因此決定辭職。

安倍眼泛淚光地說，他的任期還有1年，疫情期間不得已辭職，在此由衷向國民致歉，但他也強調做到下屆總裁任命為止，善盡首相職責；但對於對未完成的北韓綁架問題以及修憲，他也表達遺憾。

對於媒體詢問何時決定下台以及如何應對政治空白期，安倍表示當前服用的藥是有效的，雖然自6月起一邊治療並接受國會質詢，不能保證病情好轉，但為了不要有政治空白，在上週診察後決定辭職。對於外界的批評，他表示由於仍在任期內，已訂好秋至冬季的疫情對策，接下只需付諸實行，希望下屆自民黨總裁可以實現。

至於可能的接班人選，安倍表示能處理新冠疫情的領袖為首要考量，但他已是要辭職的人，不宜評論也沒有特定人選，現在傳出的人選都是有望的候選人。

(中時新聞網)