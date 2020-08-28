美股有漲有跌，亞股也各自表述，台股則延續漲高回檔修正走勢，但出口商月底拋匯需求出籠下，支撐新台幣仍位在前一個交易日區間整理，尾盤央行調節後，終場收在29.521元兌1美元，貶值1.1分，台北外匯經紀公司成交量6.95億美元。

新台幣周時收周線，累計本周貶值0.9分或0.03％。外匯交易員指出，聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森霍爾的全球央行總裁年會中釋出通膨新方向的訊息，激勵國際美元走強。但股市由科技股領跌，台股震盪下殺68點，外資也賣超台股62億元且偏匯出，新台幣全靠出口商拋匯撐場，維持29.3～29.4元原區間整理，老大（央行）尾盤續進場調節後，又回到29.5元價位。

外匯交易員認為，金融市場短暫反應鮑爾談話後，將回到肺炎疫情延燒及中美爭端主題上，只要二大疑慮一天不解，外資應會持續保守操作，熱錢暫時不會有大動作，進入9月後，隨出口商月底拋匯需求退場，新台幣短線走勢，將不脫近期的區間整理格局。

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