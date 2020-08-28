前八月家電市場未受疫情影響，反因宅經濟發酵、空調熱賣及三倍券加持，預估年成長15％～20％。台北市電器商業同業公會理事長廖全平28日宣佈，電器公會敲定9月4日起，假世貿一館舉辦台北3C電腦電器空調影音展，預計4天檔期業績12億元。主推宅經濟的生活家電、娛樂用電視、電腦及顯示器等產品。

廖全平表示，3、4月家電市場受疫情影響而下滑，但大家都宅在家，宅經濟當道，空氣清淨機、除濕機、烤箱及微波爐等廚房料理及生活小家電銷售量劇增，影音家電也熱賣。5、6月家電買氣開始回升，上半年家電市場由負轉正。

廖全平指出，電器公會每年四月都會舉辦台北電器空調影音大展，今年因疫情兩度延期至七月舉辦，他原本不看好空調影音展，沒想到，買氣卻意外大爆發，4天檔期銷售業績10多億，比去年四月同檔期業績成長三成以上。

廖全平表示，7月沒有颱風，氣溫每天都飆升至38、39度，又有政府發放振興三倍券，帶動7月整體家電市場成長二成，前七月整體家電市場年成長15％，各空調品牌銷售成長二成以上，尤其日立、大金及Panasonic日系品牌年增幅優於市場增幅。8月整體市場預估年成長5％，前八月家電市場年成長15％～20％。

廖全平指出，9月是空調銷售季末，向來是家電市場淡季，電器公會希望在開學季來臨前催出買氣，9月4日起在世貿一館，舉辦台北3C電腦電器空調影音展。日立及大金等空調廠難得參展，家電業使用3百個攤位，電腦業者使用2百多個攤位，總計超過500個，使用世貿展覽一館兩區，成為開學季首個大型展。

廖全平坦言，近期歐美疫情日益嚴重，他擔心疫情捲土重來，況且政府對後疫情，大型展覽規定更嚴格，他不敢太過樂觀，初估4天業績12億元，與去年同檔期持平。

(工商 )