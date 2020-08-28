林依晨師妹、「周子娛樂」新人陳加恩，近期除了與導演詹凱迪、監製廖慶松（廖桑）完成演藝生涯首支電影外，更和剛入圍金鐘55戲劇節目最具潛力新人李沐、2019年台北電影節非常新人蕭子墨合作網劇《不讀書俱樂部》。接下來將和2012年電影《逆光飛翔》攝影師迪南·道爾（Dylan Doyle）合作廣告，當中她穿上賽車服，讓工作人員驚呼「太帥了」，瞬間擄獲所有女性工作人員的心。

陳加恩在廣告中首度嘗試浮誇的歐式造型，為呈現鬼靈精怪的樣子，會有許多「ㄎㄧㄤ」劇情，導演給她很大的表演空間盡情發揮，她本來擔心自己無法駕馭，沒想到卻意外適合。此外她英語能力極好佳，可以直接與迪南·道爾相互溝通，陳加恩發現藉由「身體語言」可以更快表達彼此的當下想法，而導演得知她會舞蹈後，臨時決定讓陳加恩在現場FREESTYLE，讓廣告增添一抹色彩。

來到「周子娛樂」樂數月的陳加恩，很感謝每一次的機會，她說「在這樣的情況下，能夠做自己喜歡的事情很不容易」。公司旗下藝人今年下半年作品也輪番曝光。10月25日張洛偍演出的台版鬼怪《天巡者》將在台視首播，邱偲琹主演的國片《親愛的殺手》也接續在12月4日上映。

(中時 )