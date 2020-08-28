各國陸續解封帶動歐洲及大陸鐵道工程需求增溫，且呼吸器相關醫療電源因新冠肺炎疫情訂單暢旺，讓博大(8109)下半年業績看好，博大表示，下半年看起來還不錯，業績會比上半年好。

博大今天下午參加櫃檯買賣中心法說會，博大產品為DC/DC Converters(直流轉直流轉換器)及AC/DC Power Supplies(交流轉直流電源供應器)，且主要應用在工業、太陽能、鐵道工程、通訊及醫療等立基型市場，客戶涵蓋全球各大知名廠商，其中鐵道工程產品以車箱內電源產品為主，包括螢幕、門及車箱照明控管、通訊系統、剎車系統等；醫療部分產品主要應用為大型醫療設備等。

全球新冠肺炎疫情大爆發，帶動呼吸器相關醫療設備電源供應器產品需求強勁，且歐洲各國陸續解封，大陸在新冠肺炎疫情受控後加速基礎建設，醫療相關及鐵道工程需求增溫，讓博大下半年營運看好。

受到新冠肺炎疫情影響，博大上半年稅後盈餘為1.36億元，年減40%，前7月合併營收為6億7606萬2000元，年衰退12.21%，稅前盈餘為2億1520萬3000元，年衰退35.26%，每股稅前盈餘為3元。

博大表示，下半年看起來還不錯，雖然第4季還看不太清楚，但業績可望比上半年好，全年本業獲利應該不會比去年差太多。

(時報資訊)