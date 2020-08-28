日本首相安倍晉三周五以健康惡化為由宣布請辭，稍早前日本國家廣播公司NHK報導，執政黨大老岸田文雄（Fumio Kishida）與前防衛大臣石破茂（Shigeru Ishiba）已經表態，有意角逐下一任的自民黨黨魁職位。

為免健康狀況惡化耽誤國政運作，已經在位近8年的日相安倍晉三宣布辭職。此前NHK報導指出，安倍長年為慢性潰瘍性結腸炎所苦。

最近安倍在一周內兩度入院健檢，即引發對其健康狀況與能否完成黨魁與首相任期的揣測。安倍的任期原定於2021年9月屆滿。

在安倍於東京時間下午5時召開記者會前，數位日本政要發表的言論幾乎已經證實安倍準備下台的消息。稍早前，自民黨重量級議員、前任經濟產業大臣世耕弘成（Hiroshige Seko）表示，首相已經向自民黨官員表達請辭的決定。日本經濟再生大臣西村康稔（Yasutoshi Nishimura）則表示，對於首相提出請辭感到極為驚訝與慚愧。

(時報資訊)