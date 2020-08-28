萬般期待下，米其林版圖首次延伸台中，向國際展現擲地有聲的美食力。美食外送平台 foodpanda ，囊括從2019年獲選米其林餐盤認證的老乾杯、欣葉台菜等；與必比登推介的杭州小籠湯包、陳董藥燉排骨、雙月食品社等陣容外，10家熱騰騰獲得2020年台北/台中米其林「餐盤」與「必比登」的熱門餐廳也可以點得到。

為了讓用戶宅在家也能選擇美味無障礙，foodpanda 同步推薦百萬用戶在此10家新入選餐廳的米其林熱門必點 TOP 3 。此外，從用戶訂購數據中，發現獨特的米其林老饕三大愛好。一、晚餐吃：熱門米其林外送高峰為每日下午五點~八點的晚餐用餐時段，用高水準的精緻好味，慰勞一日工作的辛勞。二、周末點：米其林外送數據顯示周末為訂餐高峰。而此結果，也呼應部分現代人怕等待，避免外出用餐而耗時傷神的假日停機習性。三、健康味：根據米其林商家好味排行觀察，時令健康蔬菜佔下單相當比例，顯示近年國人高漲的健康意識，關注食材是否符合蔬食攝取平衡的觀念，減輕負擔。

米其林版圖：台北美食一把抓

＊異國美食：baan-Taipei （2020米其林餐盤推薦）

挾帶著2019年亞洲50最佳餐廳、和獲頒米其林一星的光環，以及連年榮登米其林必比登推介的殊榮，內行人才懂吃的baan自登台就引爆一陣騷動。foodpanda 米其林熱門必點 Top 3 ：嘎拋牛肉、泰式炒河粉、泰式青木瓜沙拉。

＊道地小吃：鵝媽媽切仔麵/景美鵝媽媽（2020米其林餐盤推薦）

零失望值的鵝肉夜市美食，連愛好白切滷水的香港遊客都讚不絕口的景美夜市必吃！foodpanda 米其林熱門必點Top 3：切仔麵、鴨肉麵、燙A菜。

＊異國美食：Taj 泰姬印度餐廳（2020必比登推介）

來自巴基斯坦的北印原鄉料理，頗受台灣首屈一指的美食家一致推薦。除獲得米其林必比登認證外，更榮登 foodpanda 五星級商家殊榮。foodpanda 米其林熱門必點 Top 3 ：原味炭烤餅、蒜泥炭烤餅、奶油炭烤餅。

米其林版圖：台中美食忘不了

＊樸實台味：千味海鮮餐廳 （2020米其林餐盤推薦）

誰說口味最鮮的「現撈仔」只能到漁港吃？台中在地老饕領路，直喊CP值最高、平民價格五星享受、錯過就搥心肝的千味海鮮餐廳，嘗過必定難以忘懷。foodpanda米其林熱門必點Top 3：酸筍絲空心菜、椒麻雞翅、客家小炒。

＊異國美食：湄南河泰式料理庭園餐廳（2020米其林餐盤推薦）

foodpanda 4.5高分，台中網美必走訪的湄南河泰式料理庭園餐廳，是台灣首家引入清邁風格的泰式建築餐廳，店內菜色更集結了泰國清邁、伊桑、曼谷、合艾各省等各地的多樣化料理。foodpanda 米其林熱門必點Top 3：月亮蝦餅、辣炒打拋豬肉、綠咖哩椰汁雞。

＊道地小吃：台客燒肉粥（2020必比登推介）

網友盛讚：「胃裡翻攪的是阿嬤的味道！」台中肉粥老店ㄎ每日堅持現熬大骨湯頭樸實甘醇，提味豐盈的紅蔥頭帶出迷人的古早味，再加上鮮嫩肉絲、筍子、芹菜等不可或缺的配料，豐富整體肉粥口感。foodpanda 米其林熱門必點Top 3：招牌肉粥、秘方燒肉、古早味豬油拌飯。

＊道地小吃：富鼎旺（2020必比登推介）

富鼎旺相傳是台中女兒閨年回娘家指定的豬腳伴手！店家的招牌紅燒滷豬腳，採用特別滷製手法，以醬油、紅蔥酥、糖和辣椒等食材，細火燉煮老闆每日精選不抽筋的台灣本土豬肉，新鮮現滷至表皮清透、油潤光滑，口感軟滑且鹹香入味。foodpanda 米其林熱門必點Top 3：豬腳禮盒、腿扣便當、豬腳麵線。

＊樸實台味：馨苑小料理（2020必比登推介）

在地人口耳相傳的零負評餐館，開創台中首家「一個人也可以吃的文青台菜」新風潮。foodpanda更精選主餐，搭配時令健康蔬菜、每日功夫湯、好吃關山米的開胃三小品，成為套餐，可以在家享受一個人的好食光。

foodpanda 米其林熱門必點Top 3：時令健康蔬菜、古早味梅干扣肉、金黃酥炸蛋豆腐。

＊經典餐廳：新月梧桐（2020必比登推介）

早期提到台中「蝦趴」餐廳，必有當地人推薦-新月梧桐。除了是許多在地人品嘗滬浙菜色的經典名店之一。火侯控制或主廚掌杓的功力，將當季與在地食材的特性嶄露無遺。foodpanda 米其林熱門必點Top 3：上海老式菜飯、醋溜魚片、貴妃糕。

＊經典餐廳：京華煙雲（2020必比登推介）

以國學大師林語堂經典著作命名的京華煙雲，主打道地北方菜餚。多年來累積不少深闇此味的老顧客，從做工繁瑣的核桃鴨酥、香氣迷人的九轉腓腸到曾是宮廷佳餚的傳統甜點-驢打滾，以及諸多族繁不及備載的經典好菜，都成為口耳相傳的指定好味。foodpanda 米其林熱門必點Top 3：京醬肉絲、季節時蔬、抓炒魚片。

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