美國政府一直盼我國開放美豬、美牛，蔡政府也曾回應將審慎研議，蔡英文總統今(28)日下午親上火線，明確表態開放含萊克多巴胺美豬與30月齡以上美牛進口。對此，名嘴李正皓指出，政府開放美豬、美牛，其實就是交保護費給美國，並分析這件事情對民進黨的傷害其實不大。

蔡英文總統與行政院長蘇貞昌中午宴請民進黨籍立委，會中談及與美方貿易談判中美方要求我方開放美豬、美牛進口議題。之後，蔡總統也在記者會中表示，政府做出了決定，這是基於戰略和經濟考量決定，也是促進台美關係最後的契機。並指出，對於未來美國牛豬肉的進口，政府會做好安全把關和檢疫。

李正皓在臉書上表示，政府宣布開放萊克多巴胺豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，就是台灣付給美國的保護費，至於這保護費值不值得，見仁見智。不過，李正皓也分析，他認為大陸要的東西，台灣不想給，也給不起。

李正皓認為，至於民進黨的臉很腫，他覺得這是面子問題，會有傷，但不會傷筋動骨。

網友們也留言回應，「用開放美豬進口換FTA，划算，我贊成。美牛早就到處都有了」、「當年國民黨也想開美牛美豬，所以可能會互丟迴力鏢⋯最後就在這種假裝認真打的氛圍下就這麼過去了」、「Costco的牛肉不就是美牛嗎？為啥這次聲音會鬧那麼大」。

(中時新聞網)